Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

40-річний Роналду в складі.

Головний тренер збірної Португалії визначився зі складом на жовтневі матчі відбору до чемпіонату світу-2026. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Португалії.

Загалом було викликано 25 футболістів.

Воротарі: Діогу Кошта (Порту), Руй Сілва (Спортінг Л), Жозе Са (Вулвергемптон).

Захисники: Діогу Дало (Манчестер Юнайтед), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Антоніу Сілва (Бенфіка), Нуну Мендеш (ПСЖ), Гонсалу Інасіу (Спортінг Л), Нелсон Семеду (Фенербахче).

Півзахисники: Ренату Вейга (Вільярреал), Жуан Пальїнья (Тоттенгем), Жуан Невеш, Вітінья (обидва – ПСЖ), Рубен Невеш (Аль-Хілаль), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Матеуш Нунеш, Бернарду Сілва (обидва – Манчестер Сіті), Педру Гонсалвеш (Спортінг Л).

Нападники: Педру Нету (Челсі), Франсішку Трінкан (Спортінг Л), Франсішку Консейсан (Ювентус), Гонсалу Рамуш (ПСЖ), Рафаель Леан (Мілан), Кріштіану Роналду, Жуан Феліш (обидва – Ан-Наср).

Зазначимо, що Португалія в жовтні зіграє зі збірними Ірландії (11 жовтня) та Угорщини (14 жовтня).