Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Лідер збірної Португалії впевнений у своїй команді напередодні важливих матчів відбору.

Кріштіану Роналду, який на клубному рівні виступає за саудівський Ан-Наср, перед ключовими матчами відбору на чемпіонат світу 2026 року заявив про амбітні цілі національної команди Португалії.

40-річний форвард підкреслив важливість поетапного підходу до досягнення головного завдання.

"Ми маємо думати про теперішнє, від матчу до матчу. Очевидно, що наша мета – потрапити на чемпіонат світу і виграти його, але ми повинні підходити до всього поетапно. Зараз у нас два матчі, і, як сказав тренер Роберто Мартінес на пресконференції, ми повинні насолоджуватися моментом. Ми граємо вдома, перед нашими вболівальниками, і знаємо, що на домашньому полі ми дуже сильні.

Що відчуваю під час викликів та виступів за збірну? Для мене – це гордість грати за національну команду. Я завжди відчуваю підтримку португальців, незалежно від того, як складається гра – вони завжди допомагають нам. Я впевнений, що наступні матчі пройдуть успішно і ми кваліфікуємося на чемпіонат світу", – сказав Роналду для A Bola.

У жовтні збірна Португалії зіграє два матчі в рамках відбору на ЧС-2026: 11 числа проти Ірландії та 14 жовтня – проти Угорщини. Обидва поєдинки команда Роберто Мартінеса проведе на домашньому полі.

Наразі Португалія ідельно розпочала кваліфікаційну кампанію, здобувши дві перемоги у двох стартових матчах і набрала 6 очок, що дозволяє їй очолювати групу F.

Фінальна частина чемпіонату світу-2026 пройде влітку в США, Канаді та Мексиці.