Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Український хавбек висловився про виклик до головної команди країни.

Національна збірна України продовжує підготовку до двох матчів відбору до чемпіонату світу-2026 — проти Ісландії та Азербайджану.

Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський, який отримав виклик від Сергія Реброва, поділився емоціями від повернення до табору "синьо-жовтих".

"Мені зателефонували адміністратори і сказали, що викликають у збірну. Звичайно, і з Ребровим розмовляв перед цим.

Я рік не був у збірній, але час пролетів дуже швидко. Дуже радий повернутися і сподіваюся, що зможу принести користь нашій збірній. Дуже скучив.

Щодо фізичної форми, то відчуваю себе добре. Попереду у нас два важливі матчі. Будемо розбирати, готуватися", — заявив Руслан Маліновський для ВЗБІРНА.

Нагадаємо, матч проти Ісландії відбудеться 10 жовтня у Рейк’явіку. Гра проти Азербайджану запланована на 13 жовтня у Кракові.