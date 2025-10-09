Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua обирає ідеальний склад національної команди.

Національна збірна України під час вересневої міжнародної перерви доклала всіх зусиль для того, щоб саме в жовтні остаточно вирішувалась доля її потенційної перепустки на чемпіонат світу-2026.

Бо якщо відбуватимуться втрати очок в гостьовій грі проти Ісландії та в другій зустрічі проти Азербайджану, то завдання для колективу Сергія Реброва з важкого може перетворитись на просто непідйомне. При цьому починаємо з гри в північній частині Європи, де стовпчики термометрів у "плюсовій" частині є відверто оманливими. Тож зима близько.

Отже, напередодні важливої зустрічі з Ісландією ми традиційно пропонуємо вам пофантазувати та обрати майбутній стартовий склад збірної України і звірити ваш варіант із вибором редакції Football.ua.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ

Воротарі: Георгій Бущан (Полісся Житомир), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар Донецьк).

Захисники: Ілля Забарний (Парі Сен-Жермен Париж, Франція), Олександр Сваток (Остін, США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі — Шахтар Донецьк), Віталій Миколенко (Евертон Ліверпуль, Англія), Богдан Михайліченко (Полісся Житомир).

Півзахисники: Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Іван Калюжний (Металіст 1925 Харків), Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Назар Волошин (усі — Динамо Київ), Георгій Судаков (Бенфіка Лісабон, Португалія), Артем Бондаренко, Олег Очеретько (обидва — Шахтар Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко, Владислав Велетень (усі — Полісся Житомир), Руслан Маліновський (Дженоа Генуя, Італія).

Нападники: Артем Довбик (Рома Рим, Італія), Владислав Ванат (Жирона, Іспанія).

І якщо у вересні ми казали про якісь кадрові проблеми на окремих позиціях, то в жовтні вибір для тренерського штабу України став ще більш скромним через травми футболістів безпосередньо перед початком міжнародного циклу. Але це не має стати приводом відмовлятись від уже звичних для нас 4-3-3.

ВОРОТАР

Воротарська позиція виглядає питанням доволі очевидним, і оскільки вже навіть Андрій Лунін змирився з тим, щоб й у збірній йому ігрового часу не вдасться знайти за спиною Анатолія Трубіна, то після чергового активного ігрового місяця в Бенфіці навряд чи хтось поставить під сумнів місце основного воротаря в стартовому складі.

Вибір Football.ua: Анатолій Трубін

ПРАВИЙ ЗАХИСНИК

Після травми Олександра Тимчика "чистих" правих захисників у нашій заявці залишилось обмаль. Усього один — Юхим Конопля. А також Богдан Михайліченко, якого викликають через його універсальність на обох флангах. І так, Конопля в Шахтарі продовжує важку боротьбу проти Вінісіуса Тобіаса за місце в стартовому складі, у якій досі не виглядає фаворитом, але в збірній його місце в стартовому складі могли похитнути хіба що, не дай Боже, пошкодження.

Вибір Football.ua: Юхим Конопля

ЦЕНТРАЛЬНІ ЗАХИСНИКИ

Місце в основному складі для Іллі Забарного не викликає жодних питань — він є головною надією цього скликання на чолі з Ребровим. А от щодо другого центрального захисника могли б бути варіанти, якби під Миколою Матвієнком був би умовний Арсеній Батагов. Але його не викликали, а отже після повного провалу в грі проти ЛНЗ захисник Шахтаря все одно виглядає головним претендентом на місце в парі.

Вибір Football.ua: Ілля Забарний, Микола Матвієнко.

ЛІВИЙ ЗАХИСНИК

Фланговий захисник Евертона Віталій Миколенко цього разу повноцінно доступний для вибору тренерського штабу й має за плечима ігрову практику за останній місяць. Це гарна новина для тренерів збірної й для нас, оскільки знімає питання щодо вибору ще одного гравця для стартової одинадцятки.

Вибір Football.ua: Віталій Миколенко

ОПОРНИЙ ПІВЗАХИСНИК

Вибір гравця на цю позицію визначатиме стиль нашої гри в прийдешньому матчі. Це цілком може бути Іван Калюжний, який не надто вдало провів вересневий цикл, але його клуб, харківський Металіст 1925, провів цей місяць на високому рівні, і роль Калюжного в цих успіхах була визначальною. А з іншого боку є Володимир Бражко, який у складі Динамо за кілька останніх ігор отримав чимало критики, як і вся команда, тож прибув до збірної, можливо, і не в найкращому моральному стані. Але Калюжний — це більше історія про руйнування та силовий футбол, тоді як Бражко — про дії в атаці з глибини. А є ще й Олег Очеретько, який ці дві функції цілком може гармонійно поєднати. Тож тут цілком конкурентний трикутник вимальовується на одну позицію.

Вибір Football.ua: Іван Калюжний

ЦЕНТРАЛЬНІ ПІВЗАХИСНИКИ

Травма Олександра Зінченка відкриває дорогу до стартового складу гравцю в центрі поля. І нам би, певна річ, хотілось, щоб це був партнер для Єгора Ярмолюка. Але гравець Брентфорда отримав травму в останньому матчі перед міжнародним циклом, тож у Ісландії на нього точно не розраховуватимуть, а от проти Азербайджану — ще побачимо.

Тож доведеться малювати нову пару, у якій Георгій Судаков виглядає оптимальним вибором, а от хто складатиме йому пару? Є вибір. Ідеться про, наприклад, Миколу Шапаренка, який навіть з усіма цими проблемами з досягненням результатів у Динамо виглядав цілком у ігровому тонусі та брав участь у матчах збірної у вересні. Або ж викликали Руслана Маліновського, і якщо гравця з таким досвідом кличуть до збірної, то залишати його на лаві в обох матчах було б дивним рішення.

Є також пара з Шахтаря в особі Артема Бондаренка та того-таки Олега Очеретька. Обидва нещодавно дебютували на такому рівні, але все одно можуть дати якість, завдяки своїм навичкам. І тут знову постає питання вибору стратегії на гру. Це може бути гра від захисту, і тоді Судаков та Очеретько виглядають оптимальним варіантом за рахунок балансу. Або це може бути домінантний стиль контролю — і тоді вже Бондаренко отримає свій шанс. А може бути й ставка на дві гармати в центрі поля від Бражка в опорці та Маліновського трохи вище — цікаво.

Вибір Football.ua: Олег Очеретько та Георгій Судаков.

ПРАВИЙ ВІНГЕР

Крила атаки нам знову трохи підрізали в кадровому плані, і коли надійшла звістка про травму Олександра Зубкова, то це викликало відвертий розпач. Бо варіантів зрештою не залишається, а в парі Назара Волошина та Олексія Гуцуляка перший у поточному сезоні виглядає на голову вищим через значну перевагу за ігровою практикою. Варіант із Олександром Назаренком праворуч, звісно, існує, але Сергій Ребров на Руслана Ротаня не надто схожий.

Вибір Football.ua: Назар Волошин.

ФОРВАРД

Багато критикують наших нападників, і зрештою до збірної їх викликали лише двох. І Олексія Гуцуляка, який теоретично може зіграти в центрі атаки за великої потреби. Але є й гарні новини. І Артем Довбик, і Владислав Ванат, повертаються до лав збірної з гольовими доробками в провідних чемпіонатах Європи, тож це має бути геть інший настрій, аніж у вересні. Принаймні, нам би того хотілось.

Вибір Football.ua: Артем Довбик

ЛІВИЙ ВІНГЕР

Критичний стан кадрової обойми змусив тренерський штаб зробити, здавалося б, дуже очевидне рішення — викликати найкращого дриблера початку сезону УПЛ Владислава Велетеня вперше до лав національної команди. Ще й на такій результативній ноті підходить гравець Полісся до цього важливого моменту в кар’єрі. Чекаємо на дебют? Олександр Назаренко, основний конкурент Велетня й у Полісся, програє боротьбу за місце в стартовому складі на клубному рівні й навряд чи зіграв настільки переконливо за останній час, щоб Ребров відмовився від ризику на цій позиції.

Вибір Football.ua: Владислав Велетень

КОМАНДА НА МАТЧ З ІСЛАНДІЄЮ ВІД FOOTBALL.UA

Цього разу на Україну очікує важкий іспит. Грати на півночі Європи доведеться не тільки проти Ісландії на її полі, а й проти місцевого клімату, який геть не ласкавий до гостьових команд. І це буде дуже важливий матч, адже права на помилку в нас немає, і оскільки саме "вікінгів" ми вважаємо нашими головними конкурентами в боротьбі за другу сходинку, то очки в очних дуелях можуть стати вирішальними.

Вперед до перемоги! Слава Україні!