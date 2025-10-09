Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Фіни продовжують боротьбу за путівку на мундіаль, тоді як для литовців шансів вже не залишилося.

Збірна Фінляндії у матчі відбірного циклу ЧС-2026 на своєму полі обіграла Литву з рахунком 2:1.

Литовці відкрили рахунок у середині першого тайму, коли на 25 хвилині результативним ударом відзначився Піюс Шірвіс.

Потім на старті другого тайму фіни зрівняли рахунок, коли на 48 хвилині голом відзначився Беньямін Каллман. За сім хвилин Адам Маргієв вивів Фінляндію вперед.

Після шести матчів Фінляндія набрала десять очок і посідає третє місце в групі G, де лідирують Нідерланди (чотири матчі та десять очок), за якою йде Польща (п'ять зустрічей і ті самі десять очок). Литва має три очки і четверте місце перед Мальтою (2).

Фінляндія — Литва 2:1

Голи: Каллман, 48, Маргієв, 55 — Шірвіс, 25.

Фінляндія: Сінісало — Антман (Кескінен, 82), Іванов, Коскі, Лахтеенмякі (Столь, 82), Алхо — Валта (Пелтола, 82), Кайрінен, Маргієв (Лод, 61) — Каллман (Терхо, 65), Пох'янпало.

Литва: Шведкаускас — Ласіцкас, Тутишкінас, Гірдвайніс, Армалас (Сіргедас, 77), Шірвіс — Должніков (Янкаускас, 60), Гінейтіс, Воробйовас, Голубіцкас (Слівка, 60) — Паулаускас (Петчевічюс, 77).

Попередження: Іванов, Кескінен — Должніков.