Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Востаннє досвідчений француз викликався до "Ле бле" в 2019 році.

Вінгер Ланса Флоріан Товен висловився про несподіваний виклик до лав національної збірної Франції. Його слова наводить GFFN.

"У якийсь момент я був так далеко від збірної, що доводилося реалістично оцінювати ситуацію, але, чесно кажучи, коли ти футболіст, то завжди тримаєш це в глибині душі, особливо коли вже брав участь у грі національної команди.

Як не дивно, це не мій перший виклик, але у мене таке відчуття, ніби це вперше, тому що мені довелося пережити дуже важкі моменти", — заявив 32-річний Товен.

Зазначимо, що Флоріан Товен загалом відіграв за збірну Франції десять матчів та забив один гол. Цього сезону француз провів за Ланс сім зустрічей та відзначився двома м'ячами.

Нагадаємо, сьогодні, збірна Франції зіграє проти національної команди Азербайджану в рамках третього туру відбіркового етапу чемпіонату світу-2026. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.