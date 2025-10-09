Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник французької збірної поділився своїми думками перед грою з Азербайджаном.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував майбутній матч відбору ЧС-2026 проти Азербайджану.

"Ми поважаємо всіх наших суперників. У Азербайджана є пристрасть, і після їхнього останнього результату їм нема чого втрачати. ​​Ми не можемо давати їм шанси. Це не завжди легко для гравців, але я знаю, що вони не недооцінюють суперників. Те, що ми маємо шість очок, не означає, що ми вже пройшли далі.

Наші гравці знають гравців із великих команд, але проти Азербайджану це не так. Найголовніше — не розпочинати матч із думкою про перемогу в якийсь момент; ми маємо робити те, що потрібно, із самого початку.

Азербайджан зіграв внічию з Україною, у них в складі сім гравців Карабаха, які грають у Лізі чемпіонів. Нам не можна боятися, але багато залежатиме від нас", — наводить слова Дешама прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Франція – Азербайджан відбудеться завтра, 10 жовтня, о 21:45 за Києвом.