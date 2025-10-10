Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Багато травм у гравців Барселони під час міжнародної паузи.

Півзахисник збірної Іспанії Дані Ольмо через травму не зможе взяти участь у матчах відбору до чемпіонату світу-2026 з Грузією та Болгарією. Про це повідомляє офіційний сайт Королівської іспанської футбольної федерації.

Зазначається, що футболіст Барселони відчув м'язовий біль у лівій нозі під час тренування. З цієї причини було проведено додаткове обстеження, яке діагностувало м'язову травму. Після цього було вирішено відправити Ольмо назад до Барселони.

Цього сезону Дані Ольмо відіграв за Барселону десять матчів, забив один гол та віддав дві результативні передачі.

