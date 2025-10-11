Надважлива перемога "синьо-жовтих".
Сергій Ребров, getty images
11 жовтня 2025, 00:22
Головний тренер збірної України Сергій Ребров висловився після перемоги над національною командою Ісландії (5:3) в рамках відбору до чемпіонату світу-2026. Цитує українського фахівця Megogo.
"З Ісландією завжди дуже важко грати. Я бачив дуже багато їхніх ігор. Особливо вдома коли грають, вони дуже потужні, дають дуже багато боротьби. Сьогодні дуже важливо було виграти цю боротьбу, треба подивитися по відсотку. Але я вважаю, якщо ми виграли гру, то гравці дійсно віддавали себе, і як ви сказали, після 3:3 ми не намагалися зберегти цей результат, ми йшли вперед і все робили для перемоги.
Травма Судакова — це для нас втрата. Я сподіваюсь, що він відновиться до наступної гри, але зараз у мене немає точної інформації.
Ви мені скажіть, а який вибір гравців очевидний? Якщо подивитися, то зараз про будь-який вибір тренера усі кажуть, що треба було зробити інакше.
Я дуже вдячний гравцям за те, що є результат. А якби, не дай Боже, не було результату – я не знаю, що б зараз сказали. "Усі гравці, які вийшли – це все в нікуди.
На жаль, зараз таке суспільство, таке сприйняття нашої збірної. Я сказав після Азербайджану, що ми всі підтримуємо наші Збройні сили, але зараз зовсім інша історія з національною збірною. Якщо якась втрата очок – це все.
Ви бачите, в нас зараз молода команда, дуже багато молодих гравців. Футболістів, які дійсно заслуговують на виклик в збірну не попри те, що є травми, а тому що заслуговують. І коли вони приїжджають до табору, я бачу їх бажання і усі гравці, яких ви назвали – вони розуміють, для кого вони грають, дуже багато працюють. Сьогодні я був впевнений в тих гравцях, які вийшли на заміну. Вони дійсно додали в грі і після замін сталось те, що ми очікували – була більше інтенсивність з нашого боку.
Тому я вітаю хлопців, вітаю Влада Велетня з першою грою, Артема Бондаренка з першою передачею і Очеретька з дуже важливим голом", – сказав Ребров.
Наступний матч збірна України проведе з Азербайджаном, 14 жовтня, о 21:45 за київським часом.