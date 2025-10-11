Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Надважлива перемога "синьо-жовтих".

Головний тренер збірної України Сергій Ребров висловився після перемоги над національною командою Ісландії (5:3) в рамках відбору до чемпіонату світу-2026. Цитує українського фахівця Megogo.

"З Ісландією завжди дуже важко грати. Я бачив дуже багато їхніх ігор. Особливо вдома коли грають, вони дуже потужні, дають дуже багато боротьби. Сьогодні дуже важливо було виграти цю боротьбу, треба подивитися по відсотку. Але я вважаю, якщо ми виграли гру, то гравці дійсно віддавали себе, і як ви сказали, після 3:3 ми не намагалися зберегти цей результат, ми йшли вперед і все робили для перемоги.

Травма Судакова — це для нас втрата. Я сподіваюсь, що він відновиться до наступної гри, але зараз у мене немає точної інформації.