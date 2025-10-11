Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Найкращий гравець матчу проти Ісландії поділився своїми емоціями.

Збірна України здобула перемогу у матчі третього туру відбору до чемпіонату світу-2026 — 3:5. Поєдинок у Рейк’явіку видався справжнім атракціоном голів і нервів, у якому “синьо-жовті” продемонстрували водночас характер і проблеми в обороні.

Центральний півзахисник Руслан Маліновський, який оформив дубль та був визнаний найкращим гравцем матчу, поділився емоціями від гри з ісландцями.

"Не пам'ятаю, але це для мене, напевно, перший "Лев матчу". Радий перш за все за результат, за перемогу. Було б неприємно завершити цей поєдинок унічию. Ми вигравали, віддали дуже багато сил, усі хлопці билися за результат. Тож дуже приємно, що виграли.

Але це нагорода індивідуальна, а ми виступаємо в командному виді спорту. Я вважаю, що й Віталій Миколенко класно зіграв, і Ванат, і Шапаренко, і Волошин чудово на заміну вийшов. Захисники виконали дуже багато чорнової роботи. Це можу сказати про кожного гравця лінії оборони.

Чи думав я про таке повернення в національну команду? Рік пролетів дуже швидко, і таке відчуття, що нічого не трапилося. Не хочу озиратися назад. Хочеться побільше грати, адже я втратив багато часу. Хочеться дарувати радість людям, показувати класний футбол. Це для мене найголовніше. Із двох моїх голів у ворота ісландців кращим вважаю другий. Класний вийшов...

Ісландські вболівальники тільки на барабанах грали, а наші скандували, підтримували. Було дуже приємно. Дякую, що вони прийшли й підтримали. Надто в таку зовсім не спекотну погоду. Сподіваюся, вони не замерзли, а ми їм подарували хороші емоції", — цитує слова Руслана Маліновського УАФ.

