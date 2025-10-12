Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

До абсолютного рекорду ще достатньо далеко.

Національна збірна Німеччини в третьому турі кваліфікації до чемпіонату світу-2026 обіграла на власному полі Люксембург.

Німеччина — Люксембург 4:0 Відео голів та огляд матчу 10.10.2025

Півзахисник "Бундестім" Йосуа Кімміх провів повний поєдинок та відзначився двома забитими м’ячами.

Однак на цьому статистичні здобутки 30-річного виконавця себе не вичерпали.

Кімміх також відіграв 104 матч у футболці національної збірної.

Це дозволило йому обійти за цим показником легендарного Франца Бекенбауера, який свого часу провів 103 зустрічі, та зрівнятись із Пером Мертезакером.

Лідером за кількістю матчів за Німеччину є Лотар Маттеус — 150 ігор.

Наступний матч Німеччина проведе на виїзді проти Північної Ірландії.