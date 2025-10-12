До абсолютного рекорду ще достатньо далеко.
12 жовтня 2025, 08:25
Національна збірна Німеччини в третьому турі кваліфікації до чемпіонату світу-2026 обіграла на власному полі Люксембург.
Німеччина — Люксембург 4:0 Відео голів та огляд матчу 10.10.2025
Півзахисник "Бундестім" Йосуа Кімміх провів повний поєдинок та відзначився двома забитими м’ячами.
Однак на цьому статистичні здобутки 30-річного виконавця себе не вичерпали.
Кімміх також відіграв 104 матч у футболці національної збірної.
Це дозволило йому обійти за цим показником легендарного Франца Бекенбауера, який свого часу провів 103 зустрічі, та зрівнятись із Пером Мертезакером.
Лідером за кількістю матчів за Німеччину є Лотар Маттеус — 150 ігор.
Наступний матч Німеччина проведе на виїзді проти Північної Ірландії.