Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу кваліфікації на чемпіонат світу-2026, що відбувся 12 жовтня 2025 року.

Збірна Польщі напередодні переграла Литву в матчі сьомого туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

Фаворит пари був очевидним, однак "біло-червоні" грали в надзвичайно обережний футбол із мінімумом гольових моментів.

У підсумку долю матчу вирішили голи в обох таймах, а перший із них було забито зусиллями Шиманські прямим ударом із кутового.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Литва — Польща в рамках кваліфікації чемпіонату світу-2026:

Литва — Польща 0:2

Голи: Шиманські, 15, Левандовські, 64

Литва: Шведкаускас — Ширвіс, Армалас, Гірдвайніс (Паулаускас, 85), Тутишкін — Голубіцкас (Калінаускас, 66), Сіргедас (Воробйовас, 66), Гінейтіс, Ласіцкас — Черних (Янкаускас, 73), Слівка (Петкевічюс, 85).

Польща: Скорупські — Вісневські (Зьолковські, 83), Беднарек, Ківьйор — Кеш (Вшолек, 90), Сліш (Капустка, 90), Зелінські, Скураш — Шиманські (Свідерські, 82), Левандовські, Камінські (Гросіцькі, 90+4).

Попередження: Слівка, Гірдвайніс — Сліш, Вісневські