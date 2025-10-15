Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Визначилися ще два учасника фінального турніру у Північній Америці — цього разу від Африки.

За підсумками африканського відбору до наступного чемпіонату світу, що пройде влітку 2026 року, визначилися ще два володаря путівок до фінального турніру у Північній Америкі.

Так, Кот-д’Івуар розгромив Кенію з рахунком 3:0 та здобув пряму путівку до ЧС-2026.

"Слони" вирушають на мундіаль у статусі тріумфаторів відбіркової групи F.

Збірна Сенегалу також виступить на мундіалі у результаті розгромної перемоги над Мавританією з рахунком 4:0, яка дозволила "левам Теранги" фінішувати на першому місці в групі B.