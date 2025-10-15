Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу кваліфікації на чемпіонат світу-2026, що відбувся 14 жовтня 2025 року.

Збірна Іспанії напередодні розгромила Болгарію в матчі четвертого туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

Дубль від Мікеля Меріно з голами наприкінці першого та на початку другого таймів, а також пізній автогол суперників та м’яч із пенальті від Оярсабаля принесли успіх "Фурії роха".

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Іспанія — Болгарія в рамках кваліфікації чемпіонату світу-2026:

Іспанія — Болгарія 4:0

Голи: Меріно, 35, 57, Чернев, 79 (авт.), Оярсабаль, 90+2 (пен.)

Іспанія: Сімон — Порро, Ле Норман, Лапорт, Грімальдо — Меріно, Субіменді (Гарсія, 81), Педрі (Барріос, 68) — Оярсабаль, Агехова (Іглесіас, 46), Баена (Піно, 63).

Болгарія: Вуцов — Велковські, Чернев, Христов, Георгієв — Шопов (Стоянов, 84), Крастєв, Груєв (Краєв, 89) — Кірілов (Дімітров, 67), Десподов (Ніколов, 67), Мінчев (Петкво, 67).

Попередження: Слівка, Гірдвайніс — Сліш, Вісневські