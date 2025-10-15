Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу кваліфікації на чемпіонат світу-2026, що відбувся 14 жовтня 2025 року.

Збірна Португалії напередодні зіграла внічию проти Угорщини у матчі сьомого туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

"Європейські селесао" пропустили швидкий м’яч ще на початку зустрічі, але до завершення першого тайму Кріштіану Роналду не просто відновив перевагу, а й вивів свою команду вперед.

Однак за підсумком напруженого другого тайму португальці так і не забронювали собі достроково місце на мундіалі — угорці забили в компенсований час.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Португалія — Угорщина у рамках кваліфікації чемпіонату світу-2026:

Португалія — Угорщина 2:2

Голи: Кріштіану Роналду, 22, 45+3 — Салаї, 9, Собослаї, 90+1

Португалія: Кошта — Семеду, Діаш, Вейга, Мендеш (Тавареш, 79) — Фернандеш (Консейсан, 62), Невеш (Палінья, 62), Вітінья — Сілва, Роналду (Рамуш, 78), Нету (Феліш, 62).

Угорщина: Тот — Него, Орбан, Солої, Керкез (Дордої, 79) — Шафер (А. Тот, 38), Стайлз (Віталіш, 79), Собослаї — Болла (Лукач, 58), Ворго, Шоллої.

Попередження: Фернандеш, Феліш — Стайлз, Лукач.