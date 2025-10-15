Форвард відзначив значення виступів за збірну.
Кріштіану Роналду, getty images
15 жовтня 2025, 15:37
Кріштіану Роналду прокоментував своє нове досягнення у складі збірної Португалії. У матчі кваліфікації до ЧС-2026 проти Угорщини (2:2) нападник оформив дубль, встановивши світовий рекорд за кількістю голів у відборах на чемпіонат світу — 41.
"Не секрет, що гра за збірну дуже багато для мене означає. Тому я дуже пишаюся, що зміг досягти цієї унікальної віхи, виступаючи за Португалію. Дякую всім, хто допоміг мені цього досягти.
Побачимося в листопаді, щоб оформити вихід на чемпіонат світу!", — написав Роналду.
Цей рекорд підкреслює неймовірну результативність 40-річного форварда, який продовжує бути ключовою постаттю для Португалії.