28-летний нападающий должен будет подписать контракт на три года, а сумма трансфера составит 5 миллионов евро. 

Ван Вольфсвинкель принял решение перебраться в Базель ради возможности играть в Лиге чемпионов и бороться за трофеи. 

Перед чемпионами Швейцарии стояла задача подписать опытного форварда после того, как клуб покинул Марк Янко и закончилась аренда Сейду Думбия. 

На счету ван Вольфсвинкеля 20 голов в последнем розыгрыше Эредивизие.