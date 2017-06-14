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Форвард Витесса Рикки ван Вольфсвинкель в ближайшее время подпишет контракт с Базелем.

Ван Вольфсвинкель в очередной раз сменил клуб, Getty Images

Ван Вольфсвинкель в очередной раз сменил клуб, Getty Images

28-летний нападающий должен будет подписать контракт на три года, а сумма трансфера составит 5 миллионов евро.

Ван Вольфсвинкель принял решение перебраться в Базель ради возможности играть в Лиге чемпионов и бороться за трофеи.

Перед чемпионами Швейцарии стояла задача подписать опытного форварда после того, как клуб покинул Марк Янко и закончилась аренда Сейду Думбия.

На счету ван Вольфсвинкеля 20 голов в последнем розыгрыше Эредивизие.