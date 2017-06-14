Форвард Витесса Рикки ван Вольфсвинкель в ближайшее время подпишет контракт с Базелем.
Ван Вольфсвинкель в очередной раз сменил клуб, Getty Images
14 июня 2017, 18:47
28-летний нападающий должен будет подписать контракт на три года, а сумма трансфера составит 5 миллионов евро.
Ван Вольфсвинкель принял решение перебраться в Базель ради возможности играть в Лиге чемпионов и бороться за трофеи.
Перед чемпионами Швейцарии стояла задача подписать опытного форварда после того, как клуб покинул Марк Янко и закончилась аренда Сейду Думбия.
На счету ван Вольфсвинкеля 20 голов в последнем розыгрыше Эредивизие.