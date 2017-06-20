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Форвард Кельна Антони Модест в ближайшем времени должен перебраться в Тяньцзинь Цюаньцзянь.

По информации Bild, Тяньцзинь и Кельн согласовали условия трансфера лучшего бомбардира Козлов Антони Модеста.

Китайский клуб заплатит за француза 35 млн евро. При этом Антони будет получать 10 млн евро в год. Модест должен быть объявлен игроком Тяньцзинь Цюаньцзянь к концу недели.

В нынешней кампании Модест сыграл в 34 поединках чемпионата Германии, отметившись 25 голами и 2 ассистами.