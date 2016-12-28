Англия

Нападающий Даниэль Старридж не спешит впадать в отчаяние, что сейчас не является твердым игроком основы Ливерпуля.

Старридж появился на поле в концовке матча Ливерпуля против Сток Сити. Спустя 56 секунд он уже отличился голом, который стал для него первым в Премьер-лиге в этом сезоне. Стоит отметить, что это было лишь 2-е появление Даниэля на поле после месячного отсутствия из-за проблем с икроножной мышцей.

Впрочем, скоро Даниэль сможет получать больше игрового времени, ведь один из нападающих команды, Садио Мане, отправится на Кубок африканских наций.

"Самое важное – то, что я сохраняю позитивный настрой, насколько это возможно", — заявил Старридж.

"В конце концов, футбол – игра командная. Каждый член команды пригодится ей рано или поздно. У меня нет никаких проблем внутри коллектива".

"Я наслаждаюсь футболом и когда выхожу на поле, фокусируюсь на своей игре. Если же я не играю, то стараюсь сохранять не терять духа, чтобы быть готовым прийти на помощь в нужную минуту".

В следующем туре Ливерпуль сыграет против Манчестер Сити.