Англия

Полузащитник Миддлсбро Гастон Рамирес привлек внимание Красных.

По информации портала Tuttomercatoweb, менеджер Ливерпуля Юрген Клопп планирует увеличить глубину состава, поэтому летом мерсисайдцы летом попытаются приобрести 26-летнего хавбека.

Сообщается, что Красные уже контактировали с представителями Рамиреса в неофициальном режиме.

С зимы 2016 года уругваец выступал в составе Речников на правах аренды, а минувшим летом стал полноценным игроком Боро, перейдя на правах свободного агента.

В текущем сезоне Рамирес провел 18 матчей в АПЛ, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.