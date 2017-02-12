Полузащитник Миддлсбро Гастон Рамирес привлек внимание Красных.
Гастон Рамирес, PA
12 февраля 2017, 15:54
По информации портала Tuttomercatoweb, менеджер Ливерпуля Юрген Клопп планирует увеличить глубину состава, поэтому летом мерсисайдцы летом попытаются приобрести 26-летнего хавбека.
Сообщается, что Красные уже контактировали с представителями Рамиреса в неофициальном режиме.
С зимы 2016 года уругваец выступал в составе Речников на правах аренды, а минувшим летом стал полноценным игроком Боро, перейдя на правах свободного агента.
В текущем сезоне Рамирес провел 18 матчей в АПЛ, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.