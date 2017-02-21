Англия

Ни один клуб не контактировал с Халл Сити относительно потенциального перехода форварда команды Абеля Эрнандеса.

Вчера в британских СМИ появилась информация, что китайский Бейцзин Гоань близок к приобретению у Халл Сити Абеля Эрнандеса.

Тем не менее, как сообщает Sky Sports, Тигры не получали ни одного официального предложения по уругвайцу.

Стоит отметить, что китайские клубы могут регистрировать новых футболистов до 28 февраля.

В текущем сезоне Абель провел за свою команду 14 матчей в АПЛ, в которых отметился тремя голами и одним ассистом.