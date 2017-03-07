Англия

Football.ua выделил самые интересные моменты в 27-м туре английской Премьер-лиги.

Результаты тура:

Ливер Гуд

Кто знает, будут ли вспоминать Ливерпуль Юргена Клоппа хотя бы через десять лет, или же воспоминания о ней сотрутся из памяти любителей футбола. Но уже сейчас Красные стали притчей во языцах из-за своей патологической нестабильности результатов.

Ливерпуль в очередной раз подтвердил свое реноме футбольного Робина Гуда. Подопечные Клоппа в прошлом туре встречались с идущим ко дну Лестером – казалось бы, забивай гола три и спокойно продолжай себе борьбу за топ-4. Но нет, мерсисайдцы абсолютно по игре уступили 1:3. Причем Красные были настолько плохо, что даже их тренер Юрген Клопп, по его словам, не верил в возможность победы над Арсеналом.

Возможно, для кого-то такое удручающее поражение стало бы поводом для депрессии, но магия Юргена Клоппа возымела свое. Красные совершенно спокойно разобрались с Арсеналом – соперник, борющийся за Лигу чемпионов (а перед началом сезона декларирующий претензии на чемпионство), был повержен абсолютно по делу.

Впервые с сезона 1999/2000 Ливерпуль дважды по ходу чемпионата переиграл Арсенал. Продолжилась в паре тенденция забивать голы на 90-й минуте и позже – Жоржиньо Вейналдум забил уже 17-й такой мяч в этом противостоянии – никакое другое не может похвастаться таким же количеством поздних голов в АПЛ. Эта победа, кстати, стала для Ливерпуля юбилейной в противостоянии с Канонирами – 50-й.

Фанатам мерсисайдцев впору огорчаться, что до конца сезона Красным предстоит сравнительно немного матчей против команд из топ-6 – кажется, в матчах с такими командами они набрали бы гораздо больше очков.

Насиженное место

Манчестер Юнайтед, который сначала должен был стать чемпионом, потом – сражаться за место в топ-4, уже 138-й день занимает 6-е место в турнирной таблице. Ни одна из команд АПЛ в этом сезоне не провела больше дней на одном месте.

Для того, чтобы подняться на 5-ю строчку, подопечным Моуриньо нужно было всего-то обыграть Борнмут. Да-да-да, это АПЛ, тут даже аутсайдеры могут дать бой лидеру и все такое. Только вот почему-то Челси штампует победы одну за другой, а МЮ – не может, разбазаривая при этом столько моментов, что хватило бы на несколько матчей.

В 4-й раз в сезоне игроки Юнайтед умудрились свыше 20 раз пробить по воротам соперника и при этом не победить. Просто какую-то невероятную расточительность демонстрируют Красные Дьяволы – а ведь у них в нападении два форварда сборной Англии – Уэйн Руни и Маркус Рашфорд, нестареющий Златан и Антони Мартиаль, за которого заплатили сумасшедшие деньги Монако – поговаривают, что общая стоимость француза может достигнуть 80 млн евро.

В любом случае, для Ман Юнайтед ничего еще не потеряно в плане борьбы за топ-4 – но с такой реализацией – впору уже действовать как Карпаты перед знаменитым интервью Михаила Кополовца.

По понятиям

Отдельного внимания заслуживают нападающий МЮ Златан Ибрагимович и защитник Вишен Тайрон Мингс. Понятное дело, что в игре случаются эпизоды, когда соперники намеренно ткнут друг друга, локтем там по ребрам пройдутся или в ногу сыграют. Тот же Диего Коста из Челси возвел это в ранг, близкий к идеалу. Давление на психику оппонента таким образом еще можно понять и, возможно, где-то даже принять – собственно, это уже дело арбитра – следить за тем, чтобы игроки не преступали грань и наказывать их за неправомерные действия.

Но Кевин Френд не уследил. А Тайрон Мингс не то, что переступил черту – он ее перепрыгнул, наступив в этом прыжке шипами на голову лежащему Златану Ибрагимовичу. Расизм – это важная проблема, безусловно, но здесь случилось нечто гораздо хуже, чем то, что в свое время Луис Суарес назвал Патриса Эвра "н**ром". Тогда уругваец получил 8 матчей дисквалификации. Футбольная ассоциация, когда выдвигала обвинения Ибрагимовичу и Мингсу, сказала, что защитник заслуживает "явно больше", чем 3 матча наказания – но, скорее всего, их будет меньше 6. Ну не театр абсурда ли?

Сам Ибрагимович в долгу тоже не остался. Правила правилами, профессионализм профессионализмом, а воспитанный не в самых благополучных районах Мальме швед конкретно так приложился локтем в челюсть Тайрону во время верховой борьбы. Если судить тут по каким-то дворовым понятиям – то да, все по делу, вопросов нет. Проблема только в том, что теперь и Златана дисквалифицируют матча на 3 – а это игры с Челси, Мидлсбро и ВБА.

После матча Ибра пытался оправдаться – "Мингс сам влетел в мой локоть", "что случилось на поле, остается на поле", а Жозе Моуриньо не хотел давать делу ход – "Златан, как и я, парень большой, и мы плакаться не будем". При этом сразу же посетовав, что другие команды отдыхают, пока МЮ летает в Ростов. Но процесс уже запущен и, похоже, без наказания виновных не обойдется.

Очень хотелось бы, чтобы свои наказания понесли не только игроки, но и тот, при чьем попустительстве все это произошло – Кевин Френд с задачами арбитра матча откровенно не справился. Видеоповторы убьют дух игры? Да пусть убивают, если он у нее такой вот мерзкий.

Дуэль

Матч между Тоттенхэмом и Эвертоном был ознаменован еще и дуэлью между одними из лучших форвардов Премьер-лиги – Харри Кейном и Ромелу Лукаку. Шпоры переиграли Эвертон, а верх в дуэли форвардов взял Кейн. Харри забил дважды, на что Ромелу сподобился ответить лишь одним точным ударом.

К несчастью для Лукаку, в этот вечер Ириски выглядели не лучшим образом, поэтому и один забитый мяч для бельгийца – уже неплохо. Нападающие, кстати, в этот вечер установили рекорды. Кейн забил 14-й гол в сезоне на домашней арене в рамках АПЛ – до сих пор никому из игроков Шпор не удавалось радовать своих фанатов так часто.

А вот 23-летний Ромелу забил уже 61-й мяч в АПЛ – больше, чем любой другой игрок в истории Эвертона. Наверняка не таким представлял себе Лукаку момент, когда он обойдет Данкана Фергюсона…

Кстати, Тоттенхэм тоже установил рекорд – 9 домашних побед в Премьер-лиге кряду.

Перестрелка

Уотфорд и Саутгемптон вполне комфортно чувствуют себя в середине турнирной таблицы. Если не случится никаких катаклизмов, то ни те, ни другие не вылетят. Поэтому в очном противостоянии команды могли позволить себе просто играть в футбол, не задумываясь первым делом о тылах. Уже на 4-й минуте Трой Дини открыл счет в матче, в котором в итоге зрители увидели 7 забитых мячей – 4:3 в пользу Саутгемптона.

Маноло Габбьядини продолжил забивать. На смену первоначальному скепсису приходит недоумение – как этот парень мог не играть в Наполи, где кроме него не было других форвардов? Удивительная статистика у итальянца в этом сезоне: 13 матчей в Серии А – 3 гола, 3 поединка в АПЛ – 4 мяча.

Воздушный шар

Именно такой образ приходит в голову, когда наблюдаешь за Лестером после ухода Клаудио Раньери. Как ни горько это сознавать, но только после ухода Клаудио Лисы начали стремительно подниматься вверх. Словно воздушный шар, из которого сбросили мешок с песком.

Выводы, конечно, делать еще рановато, но сухие факты заключаются в том, что Лестер в двух матчах под руководством Крейга Шекспира демонстрировал футбол, подобный прошлогоднему и по делу обыграл что Ливерпуль, что Халл Сити. Лестер уже 15-й и опережает зону вылета на 5 очков – фанаты Лис могут вздохнуть чуть спокойнее и со сдержанным оптимизмом ожидать поединка против Севильи – может, Шекспир напишет очередную сказку для клуба?

Суонсилона

Именно так называли Лебедей еще когда они выступали в Чемпионшипе. В Премьер-лиге, конечно, контролировать мяч у Суонси не всегда получается, но вот в поединке с Бернли… Невероятный просто показатель владения у валлийцев – свыше 71%!

24 удара по воротам, 9 – в створ – хороший поединок выдали Лебеди против Бернли. Однако все это могло бы закончиться весьма обидно для них, если бы не Фернандо Льоренте – испанец лишь в компенсированное время забил победный гол для своей команды. На счету баскского форварда уже 11 мячей в АПЛ – очень и очень недурно, особенно если твоя команда близка к зоне вылета. Остается только радоваться, что зимой Нандо не отправился в Челси, где наверняка стал бы дублером Диего Косты.

Речники идут ко дну

Миддлсбро опять не сумел забить. Команда Айтора Каранки за 27 туров лишь 19 раз сумела огорчить противников. Стоит ли удивляться, что сейчас она находится в зоне вылета? Положение для Боро не совсем безнадежное лишь потому, что оборона команды – 5-я по надежности в Лиге (после Челси, Тоттенхэма и МЮ и Ман Сити).

Марко Арнаутович в этом матче отметился дублем и сравнялся с Паулем Шарнером в списке лучших бомбардиров-австрийцев в истории АПЛ – по 21 мячу. В случае со вторым голом ассист, кстати, отдавал не кто иной, как легендарный Питер Крауч.

Эффект Аллардайса

У Сэма Аллардайса не получилось, по сути, попробовать себя в роли наставника сборной Англии. Кто знает, может это и не его было. Но вот чего точно у Биг Сэма не отнять – так это репутации "специалиста по спасениям".

У него не сразу удалось выровнять курс находящегося в пике Кристал Пэлас и временами даже казалось, что в этот раз трюк с назначением Аллардайса не пройдет. Но в прошлом туре Орлы обыграли другого борца за выживание, Мидлсбро, а сейчас уверенно справились с Вест Бромом. Дрозды, проводят свой лучший за много лет сезон в АПЛ и даже пытаются навязать борьбу за место в Лиге Европы, однако они оказались бессильны перед магией Аллардайса.

На классе

Сандерленд провел в общем-то неплохой матч – особенно если учитывать, что борец за выживание играл не с кем-нибудь, а с одним из грандов – Манчестер Сити. У Черных Котов были неплохие моменты, например, штанга Дефо при счете 0:0, но все же им не судилось победить.

Серхио Агуэро в очередной раз доказал (а кто-то сомневался, кроме Пепа Гвардиолы?), что является форвардом топ-класса – аргентинец забил свой очередной гол в сезоне, который оказался победным, а Гвардиола после матча распевал дифирамбы Серхио. Остается надеяться, что Кун не отправится в запас, когда на поле вернется Габриэль Жезус, ведь держать на лавке такого роскошного игрока – преступление против футбола.

Чемпионская поступь

Ни для кого не секрет, что Вест Хэм – соперник непростой, который не прочь снять скальп с признанных фаворитов лиги. Так что если и можно было где-то ожидать осечки Челси, так это в поединке против Молотобойцев.

Челси продлил свою беспроигрышную серию и на всех парах мчится ко второму чемпионству за три года, а Антонио Конте, похоже, все чаще придется теперь отвечать на вопросы о том, боится ли он увольнения после чемпионства. Нужно отметить, не самые неприятные хлопоты.

Цифры и факты тура

5 – 5-й выездной матч кряду во всех турнирах не пропускает уже Ман Сити – впервые в этом сезоне. Защита.

8 – в 8 матчах из своих 12 лондонских дерби забивал Мануэль Лансини. На счету аргентинца 8 голов в этих поединках.

14 – в 14 первых домашних матчах чемпионата (высшего дивизиона) в сезоне Тоттенхэм не знает горечи поражений. В последний раз такое случалось аж в сезоне 1964/1965. Крепость.

18 – лишь с 18-й попытки Лестер сумел добыть волевую победу в нынешнем сезоне АПЛ. До этого Лисы трижды сыграли вничью и 14 раз проигрывали, когда пропускали первыми. Характер.

34 – в 34 голах Арсенала в этом сезоне непосредственно замешан Алексис Санчес.

36 – 36 ассистов во всех турнирах сделал Алексис Санчес на своих партнеров по Арсеналу с момента дебюта. Месут Озил, говорите? Ассистент.

100 – 100 мячей забил Трой Дини за Уотфорд в матчах чемпионатов (учитывая плей-офф). Легенда.

100 – 100-ю победу в качестве тренера в АПЛ отпраздновал Маурисио Почеттино (77 – с Тоттенхэмом и 23 – с Саутгемптоном). Юбилей.

118 – 118 побед одержал Челси в лондонских дерби в рамках Премьер-лиги. Это больше, чем любой другой лондонский коллектив (у Арсенала на 1 меньше). Хозяева.

Гол тура – Трой Дини, Уотфорд – Саутгемптон – 1:0 (3:4).

Турнирная таблица

Евгений Музыка, Football.ua