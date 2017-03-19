Англия

Football.ua представляет превью поединка 29-го тура английской Премьер-лиги между Миддлбсро и Манчестер Юнайтед.

Миддлсбро – Манчестер Юнайтед

Воскресенье, 14.00, Миддлбсро, Риверсайд. Арбитр – Джонатан Мосс. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Ориентировочные составы:

Миддлсбро: Гузан – Барраган, Эспиноза, Гибсон, Да Силва – Де Роон, Клейтон – Траоре, Даунинг – Негредо, Стуани.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Валенсия, Смоллинг, Джонс, Дармиан – Каррик, Феллаини – Мата, Мхитарян, Мартиаль – Рашфорд.

Не сыграют: … — Погба, Эррера, Ибрагимович.

Под вопросом: Айяла, Чемберс, Френд, Гестед, Бернардо – Рохо, Блинд, Руни.

Бомбардиры: Негредо (6) – Ибрагимович (15).

В предисловии этой встрече можно было бы многое говорить о дуэли Жозе Моуриньо против очередного из его учеников – Айтора Каранки. Но вмешалось громадное "но" – недавно баск покинул свой пост. Теперь на поединок против Красных Дьяволов команду выведет временщик Стив Агнью.

Да, смены тренера часто приводят к психологической встряске в коллективах. Да, Манчестер Юнайтед только в четверг играл против Ростова в Лиге Европы. Да, у манкунианцев не будет главного бомбардира Златана Ибрагимовича. И несмотря на все это, МЮ просто обязан побеждать одного из главных аутсайдеров чемпионата. Атака у Миддлсбро — худшая в чемпионате и не верится, чтобы она многое продемонстрировала в игре с умеющим обороняться Юнайтед. А свои пару голов парни Моуриньо должны забивать при любом раскладе, кто бы там у них не отсутствовал в атаке.

К слову, манкунианцы в этом матче будут обходиться не только без Златана. Из-за дисквалификации не сыграет сегодня Андер Эррера, а его напарник по центральной зоне Поль Погба, скорее всего, пропустит матч из-за травмы подколенного сухожилия в игре с Ростовом.

Тренеры говорят:

Стив Агнью, Миддлсбро: "Всем понятно, что мы должны забивать, чтобы выиграть. Я считаю себя тренером креативным и верю, что смогу донести до команды идеи, которые принесут нам пользу".

Жозе Моуриньо, МЮ: "Это Манчестер Юнайтед и я никаким турниром не могу жертвовать. Мы будем выкладываться в каждом матче, чтобы по полной проявить свой потенциал. Увольнение Каранки? Он спас команду. Он вывел ее в финал плей-офф за выход в АПЛ, в следующем году – обеспечил прямой выход в Премьер-лигу, а теперь отправляется домой. Я опечален, но таков футбол, это нужно принять".

Интересные факты:

- МЮ забивал в каждом из последних 14 матчей АПЛ против Миддлсбро, это самая продолжительная результативная серия против одного соперника для манкунианцев.

- Красные Дьяволы выиграли 4 из последних 6 матчей Премьер-лиги на поле Миддлсбро (Н1 П1).

- Возможная победа для МЮ станет 600-й в АПЛ – таким образом команда первой достигнет этой отметки.

- У МЮ сейчас самая продолжительная беспроигрышная серия в Премьер-лиге (17 матчей), в то время, как Боро сейчас выдает худшую свою безвыигрышную серию (10 матчей).

- Уэйн Руни в последних 5 матчах АПЛ против Боро забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

- Следующее поражение Миддлсбро в чемпионате станет для команды 1000-м в высших дивизионах чемпионата Англии. Речники станут 14-м коллективом, который этого добился.

- В матче сойдется команда, которая реже всего бьет по воротам (Мидлбсро – 2,4 удара/матч) против команды, которая чаще всего это делает (МЮ – 6,3 удара/матч).

прогноз 0:2

Евгений Музыка, Football.ua