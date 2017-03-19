Англия

Football.ua представляет превью центрального поединка 29-го тура чемпионата Англии между Ман Сити и Ливерпулем.

Манчестер Сити — Ливерпуль

Воскресенье, 18:30, Манчестер, Этихад Стэдиум. Арбитр – Андре Марринер. Прямая трансляция на телеканал Футбол 2.

Ориентировочные составы:

Манчестер Сити: Кабальеро – Сабалета, Отаменди, Коларов, Клиши – Фернандиньо – Стерлинг, Де Брайне, Силва, Сане – Агуэро.

Ливерпуль: Миньоле – Клайн, Ловрен, Матип, Милнер – Джан – Вейналдум, Лаллана – Мане, Коутиньо, Фирмино.

Не сыграют: Гюндоган, Жезус – Ингз, Эджария, Старридж, Хендерсон.

Под вопросом: Груйич, Фирмино.

Бомбардиры: Агуэро (12) – Мане (12).

Манчестер Сити на неделе вполне заслуженно вылетел от Монако из Лиги чемпионов. Теперь подопечным Гвардиолы остается сконцентрироваться на чемпионате, а также провести еще поединок-второй в Кубке Англии.

Можно было бы ожидать, что Горожане выйдут на игру злыми как черти и в клочья порвут соперника, чтобы хоть немного реабилитироваться за вылет из ЛЧ. Но к несчастью для Голубой Луны, на пути им попался Ливерпуль. Всем известно, как подопечные Юргена Клоппа играют с топ-командами в этом сезоне? А теперь мы прибавим к этому еще и то, что мерсисайдцы непременно обыгрывали Сити в последних 4 матчах АПЛ. Ливерпуль забил в них 10 голов, пропустив только 2.

Не стоит удивляться, если Ливерпуль сегодня в очередной раз явит нам свою парадоксальную сущность и вновь обыграет большого соперника. В случае победы парни Клоппа выйдут минимум на 3-е место в Премьер-лиге, хотя у Ман Сити все равно будет матч в запасе.

К слову, Юрген Клопп – тренер, одержавший больше всего побед над Хосепом Гвардиолой во всех турнирах – 5.

Тренеры говорят:

Юрген Клопп, Ливерпуль: "Я бы не сказал, что мы фавориты. И это не так уж плохо. Мы знаем, что против нас тяжело играть в больших матчах. Пока что мы в них отлично себя проявляли, но Сити – наиболее неудобный для меня соперник".

Хосеп Гвардиола, Ман Сити: "Для меня Юрген Клопп – это топ-тренер. Он любит атаковать и я отношусь к нему с огромным уважением.

Интересные факты:

- Ливерпуль выиграл 4 последних матча против Сити в АПЛ (и 5 из 6 последних).

- Филиппе Коутиньо забивал Ман Сити чаще, чем любой другой команде в Премьер-лиге (4 мяча).

- Серхио Агуэро забивал во всех своих 4 домашних матчах АПЛ против Красных.

- Ливерпуль и Ман Сити – команды, которые пробегают за матч больше всех в Премьер-лиге – по 117,3 и 114,8 км за матч в среднем соответственно.

- Сити не удавалось не пропустить против Ливерпуля в последних 12 матчах во всех турнирах – Красные забили им за это время 23 гола.

- Агуэро забивает 10 и больше голов во всех своих 6 сезонах в АПЛ. До этого рекордсменом был Эрик Кантона, который забивал 10+ голов во всех своих 5 сезонах.

прогноз 1:3

Евгений Музыка, Football.ua