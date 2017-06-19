Челси включился в борьбу за полузащитника Арсенала Алекса Окслейда-Чемберлена.
Алекс Окслейд-Чемберлен, Getty Images
19 июня 2017, 19:38
Полузащитник Арсенала Алекс Окслейд-Чемберлен может перейти в Челси, информирует Sky Sports.
Срок действующего контракта англичанина с Арсеналом истекает следующим летом, и переговоры о новой сделке зашли в тупик.
Сам Окслейд-Чемберлен недоволен отсутствием прогресса в переговорах, поэтому рассматривает возможность ухода.
Также за ситуацией вокруг 23-летнего полузащитника следят Ливерпуль и Манчестер Сити.