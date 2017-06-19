Англия

Челси включился в борьбу за полузащитника Арсенала Алекса Окслейда-Чемберлена.

Полузащитник Арсенала Алекс Окслейд-Чемберлен может перейти в Челси, информирует Sky Sports.

Срок действующего контракта англичанина с Арсеналом истекает следующим летом, и переговоры о новой сделке зашли в тупик.

Сам Окслейд-Чемберлен недоволен отсутствием прогресса в переговорах, поэтому рассматривает возможность ухода.

Также за ситуацией вокруг 23-летнего полузащитника следят Ливерпуль и Манчестер Сити.