Англия

Легенда Челси Фрэнк Лампард прокомментировал возможный уход из клуба нападающего Диего Косты.

Форвард сборной Испании неоднократно сообщал, что хочет вернуться в мадридский Атлетико, а несколько дней назад заявил, что согласен первые полгода провести в аренде в другом клубе из-за наложенного на мадридцев трансферного запрета, чтобы не терять игровой тонус.

"Он фантастический нападающий, и мы все это видели и в прошлом сезоне, и вообще все то время, что он находится в Челси. Его будет бы очень сложно заменить, в этом нет никаких сомнений", — сказал Лэмпард в интервью Sky Sports.

"Диего Коста — физически сильный игрок, у которого также есть чувство гола, он прирожденный бомбардир, таких нелегко найти в современном футболе".

Отметим, что Коста забил 22 гола в 42 матчах во всех турнирах в прошлом сезоне. Главным кандидатом на смену Диего в Челси называют экс-игрока Синих Ромелу Лукаку из Эвертона.

"Лукаку, безусловно, очень сильно вырос в футбольном плане с тех пор, как покинул Челси в 2014 году. Ромелу был бы хорошим вариантом", — добавил Лэмпард.

Отметим, что на счету бельгийца 26 голов в прошлом чемпионате Англии.