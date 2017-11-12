U-21

Украинская молодежка вылетел на очередной поединок квалификации к чемпионату Европы-2019.

В воскресенье, 12 ноября, молодежная сборная Украины взяла курс на Шотландию.

Уже во вторник наша команда проведет очередной квалификационный матч к Евро-2019 против местной сборной.

Согласно графику, на 12 число у команды запланированы перелет и вечерняя тренировка, а 13 ноября – теоретические занятия и предматчевая тренировка.

Главный тренер команды Александр Головко взял с собой 20 футболистов, в число которых вошел и Николай Матвиенко, на неделе находившийся в расположении национальной сборной Украины.

Ранее украинская молодежка в рамках отбора е ЧЕ-2019 уступила Англичанам (0:2).