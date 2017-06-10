Франция

Голкипер Кристал Пэлас может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

Марсель договорился с Кристал Пэлас по трансферу голкипера Стива Манданда.

Как сообщает La Provence, Марсель уже почти договорился с Орлами о возвращении игрока. Манданда согласился вернуться, но клубы пока не сошлись в сумме трансфера.

Отметим, что Манданда перебрался в Англию из Марселя в прошлом году, однако после травмы не смог закрепиться в составе. Он сыграл в АПЛ всего 9 матчей.