Голкипер Кристал Пэлас может продолжить карьеру в чемпионате Франции.
Стив Манданда, Getty Images
10 июня 2017, 21:05
Марсель договорился с Кристал Пэлас по трансферу голкипера Стива Манданда.
Как сообщает La Provence, Марсель уже почти договорился с Орлами о возвращении игрока. Манданда согласился вернуться, но клубы пока не сошлись в сумме трансфера.
Отметим, что Манданда перебрался в Англию из Марселя в прошлом году, однако после травмы не смог закрепиться в составе. Он сыграл в АПЛ всего 9 матчей.