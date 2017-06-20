Франция

Нападающий сборной Австралии и Люцерна Томи Юрич намерен продолжить карьеру во французской Лиге 1.

Форвард австралийской национальной команды Томи Юрич сменит Люцерн на Сент-Этьенн.

Как сообщают французские СМИ, автор второго гола австралийской сборной в ворота Германии на Кубке конфедераций Томи Юрич не принял предложение Гамбурга и решил продолжить карьеру в Сент-Этьенне.

В сезоне-2016/2017 Юрич провел за Люцерн 34 матча во всех турнирах, в которых забил 11 мячей.