Франция

Форвард Челси Бертран Траоре находится в шаге от перехода в Лион.

Лион приобретет форварда Челси Бертрана Траоре за 19 миллионов евро, сообщает L'Equipe.

Недавно президент Лиона Жан Мишель-Ола подтвердил, что они заинтересованы в приобретении Траоре, и теперь клубам удалось достичь окончательного соглашения, о чем вскоре будет объявлено официально.

В прошедшем сезоне Траоре выступал на правах аренды за Аякс, где забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи, оперируя в основном на позиции правого форварда.