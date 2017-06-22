Форвард Челси Бертран Траоре находится в шаге от перехода в Лион.
Бертран Траоре, Getty Images
22 июня 2017, 22:56
Лион приобретет форварда Челси Бертрана Траоре за 19 миллионов евро, сообщает L'Equipe.
Недавно президент Лиона Жан Мишель-Ола подтвердил, что они заинтересованы в приобретении Траоре, и теперь клубам удалось достичь окончательного соглашения, о чем вскоре будет объявлено официально.
В прошедшем сезоне Траоре выступал на правах аренды за Аякс, где забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи, оперируя в основном на позиции правого форварда.