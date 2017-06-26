Франция

Ницца рассматривает кандидатуру правого защитника Ювентуса Штефана Лихтштайнера в качестве замены Рикарду Перейре, собравшемуся в Порту.

Ницца, готовящаяся к дебюту в Лиге чемпионов намерена усилить состав опытнейшим защитником Ювентуса Штефаном Лихтштайнером, который сможет заменить на правом фланге обороны уходящего в Порту Рикарду Перейру.

Пока бронзовый призер чемпионата Франции не делал конкретных предложений, а просто поинтересовался сроком контракта швейцарца и готовность Юве с ним расстаться.

Однако, как считает Tuttosport, Старая Синьора по крайней мере на год (до итечения срока контракта) рассчитывает на 33-летнего Лихтштайнера, который в сезоне-2016/2017 провел за Ювентус во всех турнирах 30 матчей и забил 1 мяч.