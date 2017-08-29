Полузащитник Челси Темуе Бакайоко рассказал, что его экс-партнер по Монако Килиан Мбаппе всегда хотел выступать за ПСЖ.
КИЛИАН МБАППЕ И ТЕМУЕ БАКАЙОКО, REUTERS
29 августа 2017, 00:59
По слухам, Килиан Мбаппе уже долгое время требует своего трансфера в ПСЖ. Ожидается, что в скором времени сделка будет завершена официально.
Хавбек Челси Темуе Бакайоко не удивлен, что Мбаппе близок к переходу в парижскую команду.
"Мбаппе говорил, что мечтает играть за ПСЖ. Считаю, что 180 миллионов евро – это огромные деньги за футболиста", — приводит слова Бакайоко SFR Sport.
"Я могу понять желание Килиана. Переход в ПСЖ будет шагом вперед для него", — считает Бакайоко.
Отметим, что Бакайоко и Мбаппе вместе играли за Монако с 2014 по 2017 года.