Франция

Полузащитник Челси Темуе Бакайоко рассказал, что его экс-партнер по Монако Килиан Мбаппе всегда хотел выступать за ПСЖ.

По слухам, Килиан Мбаппе уже долгое время требует своего трансфера в ПСЖ. Ожидается, что в скором времени сделка будет завершена официально.

Хавбек Челси Темуе Бакайоко не удивлен, что Мбаппе близок к переходу в парижскую команду.

"Мбаппе говорил, что мечтает играть за ПСЖ. Считаю, что 180 миллионов евро – это огромные деньги за футболиста", — приводит слова Бакайоко SFR Sport.

"Я могу понять желание Килиана. Переход в ПСЖ будет шагом вперед для него", — считает Бакайоко.

Отметим, что Бакайоко и Мбаппе вместе играли за Монако с 2014 по 2017 года.