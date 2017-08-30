Франция

Метц завершил подписание центрального защитника Филиппа Вольшайда из Сток Сити.

Центральный защитник Филипп Вольшайд перешел из Сток Сити в Метц, сообщает официальный сайт французского клуба.

28-летний немец подписал с "мессинцами" трехлетний контракт. Сумма трансфера не разглашается.

Вольшайд перешел в Сток Сити в январе 2015 года из леверкузенского Байера на правах аренды, а летом того же года "гончары" выкупили его контракт. Всего за Сток Сити он отыграл 56 матчей во всех турнирах.

Прошлый сезон он провел на правах аренды за Вольфсбург, где отыграл лишь девять матчей за первую команду "волков".