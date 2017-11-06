Правила жизни

Football.ua еще раз вспоминает самые яркие высказывания гениального итальянского полузащитника Андреа Пирло, который сегодня завершил карьеру.

"Я воспринимаю игру не так, как все. Это вопрос точек зрения, видения поля. Я смотрю на картину в целом".

"На поле я что-то вроде блуждающего цыгана. Я всегда ищу свободное место, куда можно без помех переместиться хотя бы на мгновение. Место, где я смогу следовать своему кредо: получить мяч и отдать партнеру, чтобы тот забил. Это называют голевым пасом, а я таким образом дарю радость".

"Я не чувствую давления. Мне плевать на него. Девятого июля 2006-го года днем я спал и играл на PlayStation, а вечером выиграл чемпионат мира".

"Всегда лучше преследовать лидера и стать вторым, чем остановиться и смириться".

"Слезы — демонстрация того, кто ты есть. Правда, с которой не поспоришь".

"PlayStation — лучшее изобретение человечества после колеса".

"Я люблю думать о себе как о руководителе: и на поле, и в жизни".

"Я наношу смертоносные удары. Каждый из них носит мое имя, все они — мои дети".

"В этой жизни ты — или человек, или актер".

"Когда я впервые получил вызов в юношескую сборную Италии, то был рад, что три дня не буду ходить в школу. Приоритеты у меня тогда были другие".

"Я до сих пор не уверен, что являюсь уникальным или незаменимым. Но очень сложно доказать это людям, которые привыкли делать поверхностные выводы".

"Когда у тебя бесконечное множество денег, а ты хочешь еще — это болезнь".

"Когда я смотрю в зеркало, то вижу достаточно некрасивого мужчину. Но это абсолютно счастливый человек, который гордится каждой секундой своей жизни".

"После поражения в Стамбуле я хотел завершить карьеру, ведь ничего больше не имело смысла. Я не ощущал себя мужчиной. Неожиданной футбол стал наименее важной вещью".

"Быть частью команды, за которую более вся страна — причина для гордости. Иногда это даже лучше, чем секс — длится дольше, а если что-то пойдет не так, то это необязательно твоя вина".

"Подходить первым к точке в серии пенальти, которая подводит итог самого важного матча твоей жизни... Это не всегда хорошие новости. Конечно, это означает, что тебе доверяют, что ты лучший. Но если промахнешься — станешь главным козлом отпущения".

"Ощущение непобедимости — первый шаг на путь, с которого нет дороги обратно".

"Мой первый триумф — момент, когда на тренировках мне стали пасовать чаще, чем бить по ногам".

"Когда шло расследование по Кальчополи, я начал подозревать, что Джона Леннона убил не Марк Дэвид Чэпмэн. Это был кто-то из руководства Милана".

"Лучшие идеи приходят в голову, когда ты полностью сконцентрирован".

"Рой Ходжсон неправильно произносил мою фамилию. Он называл меня Пирла ("мудак") — возможно, понимал мою натуру лучше, чем другие тренеры".

"Если Бог существует, то он точно не француз".

"Часто приходится говорить СМИ полную чушь. Ты читаешь глупый безжизненный текст, который написан пресс-службой, у которой нет таланта".

"Труд важнее, чем талант? Нет. Талант развивается трудом".

"Чтобы побеждать, нужно обладать сильным характером. Иначе соперники тебя съедят".

"Если ты правильно нанести удар со штрафного, то отразить мяч невозможно".

"Предматчевые разминки — это мастурбация для тренеров по физподготовке. Если перед тобой обнаженная Бар Рафаэли, то ты не скажешь ей, что вернешься через 15 минут. То же самое и перед матчами с Реалом или Барселоной".

"В чем мой секрет? Его нет. Я люблю свою работу, люблю тренироваться, люблю играть. Я развлекаюсь. Когда я пойму, что мне что-то перестало нравиться, сразу найду себе другое занятие".

"Антонио Кассано говорит, что спал с семью сотнями женщин. Но его не вызывают в сборную Италии. Разве он может быть действительно счастлив? Я бы не был".

"Я никогда бы не стал играть в Серии Б. И если бы Милан понизили в классе, а я ушел, то я бы не считал себя предателем. Просто я ставлю перед собой самые высокие цели и не собираюсь расплачиваться за чужие ошибки".

"Ни один клуб не пытался запретить мне уезжать на матчи сборной. Все знали — они будут посланы далеко и прямо".

"С детства я знал, что сильнее других. Обо мне говорили. Говорили слишком много — и не всегда хорошие вещи. Мой отец уходил с трибун и стоял у поля сам, чтобы не слышать, как меня оскорбляют родители других ребят".

"Меня избегали, как прокаженного, только потому, что я был лучше".

"21 число — день рождения моего отца, день, в который я женился, день, в который я дебютировал в Серии А. Это мой номер, который я никому не отдам — он приносит мне удачу".

"Я немного бразилец. Когда я исполняю штрафные, то думаю на португальском. А затем праздную по-итальянски. Я изучал технику Жуниньо Пернамбукано. Собирал CD, DVD, даже старые фотографии с его матчей. И в какой-то момент я все понял. Но это было не откровение — требовались терпение и большая работа".

"В будущем я могу стать тренером. Я захотел этого, когда познакомился с Антонио Конте".

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