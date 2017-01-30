Алессандрини отклонил предложения трех европейских клубов и уедет в МЛС

Полузащитник Марселя Ромен Алессандрини должен вскоре пополнить ряды ФК Лос-Анджелес.
Ромен Алессандрини, twitter
30 января 2017, 10:35
GFFN со ссылкой на L'equipe информирует о том, что 27-летний французский вингер Марселя отклонил варианты с Халл Сити, Дженоа и Сент-Этьенном в пользу Лос-Анджелеса.
Сегодня Алессандрини, который уже в Штатах, должен пройти медосмотр и поставить подпись под трехлетним контрактом.
Марсель может получить до трех миллионов евро, в случае успешного выступления полузащитника в Америке.
В текущем сезоне Алессандрини сыграл 8 матчей, отдал 1 ассист.