Алессандрини отклонил предложения трех европейских клубов и уедет в МЛС

Северная Америка

Полузащитник Марселя Ромен Алессандрини должен вскоре пополнить ряды ФК Лос-Анджелес.

GFFN со ссылкой на L'equipe информирует о том, что 27-летний французский вингер Марселя отклонил варианты с Халл Сити, Дженоа и Сент-Этьенном в пользу Лос-Анджелеса.

Сегодня Алессандрини, который уже в Штатах, должен пройти медосмотр и поставить подпись под трехлетним контрактом.

Марсель может получить до трех миллионов евро, в случае успешного выступления полузащитника в Америке.