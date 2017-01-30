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    30 января 2017, 10:35

    Алессандрини отклонил предложения трех европейских клубов и уедет в МЛС

    Полузащитник Марселя Ромен Алессандрини должен вскоре пополнить ряды ФК Лос-Анджелес.

    Ромен Алессандрини, twitter
    Ромен Алессандрини, twitter 30 января 2017, 10:35

    GFFN со ссылкой на L'equipe информирует о том, что 27-летний французский вингер Марселя отклонил варианты с Халл Сити, Дженоа и Сент-Этьенном в пользу Лос-Анджелеса.

    Сегодня Алессандрини, который уже в Штатах, должен пройти медосмотр и поставить подпись под трехлетним контрактом.

    Марсель может получить до трех миллионов евро, в случае успешного выступления полузащитника в Америке.

    В текущем сезоне Алессандрини сыграл 8 матчей, отдал 1 ассист.

     

    Люди

    Ромен Алессандрини

    Команды

    Дженоа Лос-Анджелес Гэлакси Марсель Сент-Этьенн Халл Сити

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