Северная Америка

Экс-игрок Аталанты Карлос Кармона будет выступать за команду Атланта Юнайтед.

Опорный хав сборной Чили Карлос Кармона, начавший сезон в Аталанте, перешел в Атланту.

Команда, которая будет выступать в новом сезоне в MLS, вчера объявила о подписании 29-летнего чилийца, используя деньги целевого распределения.

Кармона с 2008 года выступал в Италии за Реджину и Аталанту. За бергамаски Карлос провел в текущем сезоне 2 матча, а в прошлом – 9.

Кармона является двукратным участником чемпионатов мира в ЮАР и Бразилии. Всего за сборную Чили хав провел 47 матчей.