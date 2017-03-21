Северная Америка

Клуб МЛС Атланта Юнайтед приобрел нападающего Торино Джозефа Мартинеса.

Изначально Мартинес присоединился к Атланте на правах аренды, но его впечатляющая игра склонила американский клуб к тому, что выкупить нападающего.

Мартинес забил пять голов в первых трех матчах этого сезона МЛС и был признан лучшим игроком второго тура.

Сейчас же Атланта на своем официальном сайте объявила, что они активировали опцию выкупа венесуэльца.

В составе Торино Мартинес забил только восемь голов и отдал четыре результативные передачи в 69 матчах Серии А.