Клуб МЛС Атланта Юнайтед приобрел нападающего Торино Джозефа Мартинеса.
Жозеф Мартинес, Getty Images
21 марта 2017, 23:51
Изначально Мартинес присоединился к Атланте на правах аренды, но его впечатляющая игра склонила американский клуб к тому, что выкупить нападающего.
Мартинес забил пять голов в первых трех матчах этого сезона МЛС и был признан лучшим игроком второго тура.
Сейчас же Атланта на своем официальном сайте объявила, что они активировали опцию выкупа венесуэльца.
В составе Торино Мартинес забил только восемь голов и отдал четыре результативные передачи в 69 матчах Серии А.