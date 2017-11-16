Северная Америка

Северная Америка и страны Карибского бассейна решили взять пример с Европы.

В сентябре 2018 года в КОНКАКАФ стартует турнир Лиги наций, в котором примут участие 41 сборная Конфедерации.

Как сообщил президент КОНКАКАФ Виктор Монтальяни, участники турнира, который призван заменить большинство товарищеских матчей, будут разбиты на три дивизиона в зависимости от их силы. Между дивизионами предусмотрены как повышения в ранге, так и понижения в зависимости от выступлений.

Ранее об организации аналогичного соревнования, также стартующего в 2018 году, объявил УЕФА.

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