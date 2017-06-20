Защитник Барселоны Жереми Матье может продолжить карьеру в Португалии.
Жереми Матье, Getty Images
20 июня 2017, 17:05
Защитник каталонцев Жереми Матье близок к тому, чтобы со следующего сезона защищать цвета лиссабонского Спортинга. Об этом сообщает O Jogo.
Француз уже согласовал условия личного контракта с португальцами. Сообщается, что Жереми отказался от зарплаты в размере 2 млн евро в год, однако он получит подъемные. В ближайшие дни Матье поставит свою подпись под соглашением.
В последнем сезоне французский футболист был без соответствующей игровой практики. В Ла Лиге онсыграл в 13 матчах, отметившись одним голом.