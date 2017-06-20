Португалия

Защитник Барселоны Жереми Матье может продолжить карьеру в Португалии.

Защитник каталонцев Жереми Матье близок к тому, чтобы со следующего сезона защищать цвета лиссабонского Спортинга. Об этом сообщает O Jogo.

Француз уже согласовал условия личного контракта с португальцами. Сообщается, что Жереми отказался от зарплаты в размере 2 млн евро в год, однако он получит подъемные. В ближайшие дни Матье поставит свою подпись под соглашением.

В последнем сезоне французский футболист был без соответствующей игровой практики. В Ла Лиге онсыграл в 13 матчах, отметившись одним голом.