Испания

Реал нацелился на дуэт из Монако

Футболисты Монако Килиан Мбаппе и Бернардо Сильва попали на радар скаутов Мадридского Реала.

Бернарду Силва,Килиан Мбаппе, NewsTim

Marca сообщает, что Сливочные следят за двумя звездными игроками Монако, которые помогли команде взобраться на первую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции и выйти в плей-офф Лиги чемпионов.



Бернарду Силва присоединился к французской команде в январе 2015 года, перейдя из Бенфики за 16 миллионов евро. Тогда как Мбаппе является воспитанником клуба.



В этом сезоне за Монако 22-летний португалец провел 37 матче во всех турнирах, в них он отличился 9 голами и 7 ассистами.



В свою очередь, Мбаппе в 25 играх за Монегасков забил 12 мячей и отдал 8 результативных передач.