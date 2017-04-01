Испания

Бразильский нападающий Интера Габриэль Барбоза в ближайшее трансферное окно может сменить клубную прописку.

Между Аталантом и Интером установились тесные партнерские отношения. Недавно произошла встреча руководителей клуба в Китае, на которой обсуждались вопросы о некоторых трансферах.

Как сообщают итальянские СМИ, в рамках этих партнерских отношений Интер может отправить в Аталанту форварда Габигола. Речь идет об аренде без права выкупа.

Габигол пополнил ряды Интера летом 2016 года, перейдя из Сантоса, но пока что игроку не удается стать футболистом основного состава.

В текущем сезоне на его счету всего 1 гол в 7 матчах (81 минута) за Интер в Серии А.