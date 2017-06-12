Испания

Руководство Реала подтвердило, что центральный защитник Хесус Вальехо, сезон-2016/2017 отыгравший в аренде за Айнтрахт Ф, будет включен в первую команду Бланкос.

В связи с уходом с Сантьяго Бернабеу центрального защитника Королевского клуба Пепе, Реалу пришлось подыскивать ему замену. Как сообщает Marca, Зинедин Зидан сделал выбор в пользу Хесуса Вальехо, которого Королевский клуб приобрел у Сарагосы еще летом 2015 года за 5 миллионов.

20-летний защитник не сыграл ни одного матча за Бланкос, поскольку сезон-2015/2016 провел в аренде в родной Сарагосе, а сезон-2016/2017, также на правах аренды, отыграл за Айнтрахт из Франкфурта. Теперь ему придется выиграть конкуренцию за место в центре обороны у Серхио Рамоса, Рафаэля Варана и Начо Фернандеса.

В Первой бундеслиге Вальехо провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч. Достоин ли он заменить Пепе – судите по видео: