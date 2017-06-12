Президент Севильи Хосе Кастро прокомментировал слухи о том, что полузащитник "красно-белых" Стивен Нзонзи договорился с Ювентусом.
Стивен Нзонзи, Getty Images
12 июня 2017, 21:52
В СМИ появилась информация о том, что полузащитник Севильи Стивен Нзонзи согласовал условия личного контракта с Ювентусом, и теперь клубам осталось утрясти сумму трансфера.
Президент севильцев Хосе Кастро подтвердил, что они проведут переговоры с Ювентусом, но отметил, что ему ничего не известно о договоренности игрока с итальянским клубом.
"Мы не спешим. Переговоры с Ювентусом состоятся, но мы не знаем, пройдут ли они на этой неделе или позже", — заявил Кастро.
"Мне ничего не известно о договоренности Нзонзи с Ювенустом".
Ранее сообщалось, что Севилья хочет выручить за 28-летнего Нзонзи 40 миллионов евро.