Испания

Королевский клуб попытается сохранить своего защитника Данило на следующий сезон.

Спустя два года в Реале бразильский латераль выиграл две Лиги чемпионов и стал чемпионом Испании, однако так и не сумел снискать любви у болельщиков клуба.

Бернабеу продолжает активно свистеть в адрес Данило каждый раз, когда он оказывается с мячом, вынуждая и без того морально неустойчивого игрока ошибаться фактически на ровном месте.

Тем не менее, несмотря на все проблемы в игре бразильца и недовольство со стороны фанатов, главный тренер Реала Зинедин Зидан удовлетворен тем уровнем футбола, который демонстрирует игрок.

Как сообщает Marca, Мадрид не намерен продавать Данило нынешним летом, оставив бразильца в команде как минимум до следующего сезона.

Действующее соглашение защитника с Бланкос рассчитано до 2021-го года.

В завершившемся розыгрыше Примеры на счету Данило 1 гол и 2 результативных передачи в 17-ти матчах.