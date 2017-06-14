Королевский клуб попытается сохранить своего защитника Данило на следующий сезон.
Данило, Getty Images
14 июня 2017, 17:55
Спустя два года в Реале бразильский латераль выиграл две Лиги чемпионов и стал чемпионом Испании, однако так и не сумел снискать любви у болельщиков клуба.
Бернабеу продолжает активно свистеть в адрес Данило каждый раз, когда он оказывается с мячом, вынуждая и без того морально неустойчивого игрока ошибаться фактически на ровном месте.
Тем не менее, несмотря на все проблемы в игре бразильца и недовольство со стороны фанатов, главный тренер Реала Зинедин Зидан удовлетворен тем уровнем футбола, который демонстрирует игрок.
Как сообщает Marca, Мадрид не намерен продавать Данило нынешним летом, оставив бразильца в команде как минимум до следующего сезона.
Действующее соглашение защитника с Бланкос рассчитано до 2021-го года.
В завершившемся розыгрыше Примеры на счету Данило 1 гол и 2 результативных передачи в 17-ти матчах.