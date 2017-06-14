Испания

Полузащитник Атлетико Янник Феррейра Карраско попал в список трансферных целей Баварии.

После того, как мюнхенский клуб принял решение отказаться от услуг Алексиса Санчеса из Арсенала из-за невероятно высоких финансовых требований чилийца, Бавария стала рассматривать хавбека Атлетико Янника Карраско в качестве возможного усиления атаки.

Как сообщает Sport Bild, за 23-летнего игрока Матрасников мюнхенцы согласны выложить 40 млн евро.

В завершившемся сезоне бельгиец записал на свой счет 10 голов и 4 результативных передачи в 35-ти матчах Примеры.

В нынешнее межсезонье Бавария уже оформила трансферы Никласа Зюле и Себастьяна Руди из Хоффенхайма, Сержа Гнабри из Вердера, а также Корентена Толиссо из Лиона.