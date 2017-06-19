Испания

Президент Реал Сосьедад Хокин Аперрибай подтвердил готовность начать переговоры с Манчестер Юнайтед по поводу приобретения полузащитника Красных Дьяволов Аднана Янузая.

Подававший в свое время большие надежды 22-летний полузащитник Аднан Янузай так и не нашел себя в Манчестер Юнайтед, однако привлек внимание Реал Сосьедад.

"Да, мы действительно заинтересованы в приобретении Янузая, — сообщил в интервью El Mundo Deportivo президент Ла Реала Хокин Аперрибай. – Мы еще не вели предметных переговоров ни с Манчестер Юнайтед, ни с футболистом. Пока мы лишь послали запрос в МЮ – готовы ли они в принципе продать Аднана. Если ответ будет положительным, начнем обсуждать условия".

Руководство Реал Сосьедад полагает, что Янузай, проведший минувший сезон в аренде в Сандерленде, покинувшем Премьер-лигу (28 матчей, 1 гол), обойдется баскам не дороже 10 миллионов евро.