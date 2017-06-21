Испания

Нападающий Златан Ибрагимович может вернуться в чемпионат Испании.

Шведский форвард Златан Ибрагимович хочет продолжить карьеру в испанской Ла Лиге. Как сообщает Diario Gol, 35-летний футболист намерен выступать за мадридский Реал, но руководство Галактикос может быть против этого трансфера из-за очень непростого характера шведа.

Ибрагимович уже имеет опыт выступлений в испанском чемпионате за Барселону.

Напомним, Златан получил тяжелую травму колена в конце минувшего чемпионата Англии. После чего был исключен из заявки Манчестер Юнайтед на новый сезон.

В завершившемся сезоне Ибра отличился 28-ю голами за Красных Дьяволов во всех турнирах.