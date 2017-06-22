Испания

Нападающий Барселоны Мунир Эль Хаддади может продолжить свою карьеру в России.

Последний сезон Мунир провел в аренде в Валенсии, забив 6 голов в 33-х матчах Ла Лиги.

Тем не менее, Летучие Мыши не захотели приобретать игрока на постоянной основе, потому в нынешнее межсезонье перед Эль Хаддади встал вопрос поиска нового клуба.

Как сообщает AS, Мунир близок к переходу в Зенит. Игрока в своей команде очень хочет видеть новоиспеченный наставник питерцев Роберто Манчини, который уже попросил у руководства клуба приобрести нападающего Барсы.

По информации издания, Зенит готов выложить за Эль Хаддади требуемые каталонцами 20 млн евро.