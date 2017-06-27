Испания

Флорентино Перес провел встречу с семьей нападающего Монако Килиана Мбаппе, пытаясь склонить их к трансферу в Реал.

Нападающего Монако Килиана Мбаппе связывают с множеством европейских топ-клубов, но чаще всего в СМИ упоминается Реал.

Президент Реала Флорентино Перес даже встречался с семьей Килиана после товарищеского матча Франции и Англии 13 июня, — сообщает Telefoot.

Во время встречи Перес убеждал семью в том, что Реал будет лучшим вариантом продолжения карьеры для Килиана.

В нынешнем сезоне на счету 18-летнего Мбаппе 26 голов и 8 ассистов за Монако во всех турнирах.