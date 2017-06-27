Флорентино Перес провел встречу с семьей нападающего Монако Килиана Мбаппе, пытаясь склонить их к трансферу в Реал.
Флорентино Перес, getty images
27 июня 2017, 12:01
Нападающего Монако Килиана Мбаппе связывают с множеством европейских топ-клубов, но чаще всего в СМИ упоминается Реал.
Президент Реала Флорентино Перес даже встречался с семьей Килиана после товарищеского матча Франции и Англии 13 июня, — сообщает Telefoot.
Во время встречи Перес убеждал семью в том, что Реал будет лучшим вариантом продолжения карьеры для Килиана.
В нынешнем сезоне на счету 18-летнего Мбаппе 26 голов и 8 ассистов за Монако во всех турнирах.