Испания

Нападающий Атлетико Алессио Черчи может отправиться в Лас Пальмас.

Черчи перешел в Атлетико в 2014 году в статусе одного из лучших бомбардиров Серии А, однако не сумел прижиться в Мадриде. Итальянец уходил в аренды в Милан и Дженоа, где тоже не сумел проявить себя.

По информации Tuttomercato, в ближайшее время Матрасники предоставят Черчи статус свободного агента. Заинтересованность в футболисте проявляет Лас Пальмас.

В нынешнем сезоне на счету Алессио лишь 1 матч за Атлетико в Ла Лиге, в котором он сыграл 14 минут.